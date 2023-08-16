Военная хроника рассказала о проблемах с Challenger 2 у ВСУ

Военная хроника рассказала с каким проблемами ВСУ могут столкнуться при использовании танков Challenger 2.

«Главная проблема — их количество. C учётом того, что за 73 дня наступления ВСУ потеряли как от огня артиллерии и взрывов на минах, так и вследствие поломок более 30 танков Leopard 2 различных модификаций, применение ОБТ Challenger 2 может быть ещё более быстрым и ещё более эффектным, но вряд ли эффективным», — говорится в материале.

Отмечается, что другая проблема британских танков заключается в том, что восполнять потери этой техники на Украине фактически нечем. Восстановить их производство в Великобритании в данный момент невозможно: предприятия, производившие компоненты для Challenger 2, закрыты, а цепочки поставок разрушены.

«Единственный вариант — заместить потенциально выбитые танки ВСУ машинами из наличия из британской армии. Но и здесь есть сложности. В июле на слушаниях комитета по обороне нижней палаты парламента Великобритании выяснилось, что в стране осталось всего 157 танков (формально их больше, но значительная часть была разобрана на запчасти для планового и срочного ремонта оставшихся) этого типа, однако сколько из них исправны и могут немедленно вступить в бой, не знают даже британские политики», — указывает Военная хроника.

Вместе с этим основная проблема применения британского танка на поле боя — это его «уникальность». Комбинация тактико-технических характеристик (в том числе вес машины, основное вооружение и ряд компонентов, снятых с производства) делает применение танков этого типа затруднительным и существенно повышает требования к техническому обслуживанию и логистике.

«Так, например, вместо гладкоствольной танковой пушки и унитарных выстрелов экипаж использует для стрельбы 120-мм нарезную пушку L30E4 с раздельно-картузным ручным заряжанием. Помимо увеличения времени на подготовку выстрела, с такими снарядами есть и другая сложность — они не взаимозаменяемы с боеприпасами других танков НАТО или советского/российского типов», — добавляется в материале.

В итоге, если по какой-то причине рота танков Challenger 2 не получит боеприпасов, взять их с других машин, повреждённых или сломанных, будет нельзя.

Ремонт танков Challenger 2 вызовет аналогичный набор проблем. Если нужных запчастей не окажется в наличии, то придётся или осуществлять ремонт в ЕС, или «каннибализировать» (разбирать на запчасти) другие машины такого же типа.

«При этом бронированные ремонтно-эвакуационные машины CRARRV, поставленные ВСУ вместе с танками Challenger 2, используются (и теряются) в основном на Купянском и Краснолиманском направлениях. В случае их утраты, повреждения или захвата британские Challenger 2 при необходимости придётся эвакуировать с поля боя с помощью оставшихся у ВСУ исправных танков, а не спецтехники, нехватка которой будет ощущаться всё больше», — заключила Военная хроника.

Ранее Военная хроника сообщала, что значительная часть танков Challenger 2 может быть применена украинской армией в Запорожской области.