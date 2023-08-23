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ВС России за сутки уничтожили восемь опорных пунктов украинской армии

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Группировка российских войск «Восток» за сутки уничтожила восемь опорных пунктов армии Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Он отметил, что российские войска нанесли огневое поражение ВСУ в районе Урожайного.

«Уничтожено три пункта временной дислокации боевиков, миномётный расчет, пресечена эвакуация подбитой техники ВСУ», — цитирует РИА Новости Чехова.

По его словам, четыре опорных пункта армии Украины было уничтожено в районе Старомайорского.

Ещё один опорный пункт был уничтожен в районе Никольского в ДНР.

Ранее в Минобороны России заявили, что разведчики из Тувы захватили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.

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