Группировка российских войск «Восток» за сутки уничтожила восемь опорных пунктов армии Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Он отметил, что российские войска нанесли огневое поражение ВСУ в районе Урожайного.

«Уничтожено три пункта временной дислокации боевиков, миномётный расчет, пресечена эвакуация подбитой техники ВСУ», — цитирует РИА Новости Чехова.

По его словам, четыре опорных пункта армии Украины было уничтожено в районе Старомайорского.

Ещё один опорный пункт был уничтожен в районе Никольского в ДНР.

Ранее в Минобороны России заявили, что разведчики из Тувы захватили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.