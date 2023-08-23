ВС России за сутки уничтожили восемь опорных пунктов украинской армии
Он отметил, что российские войска нанесли огневое поражение ВСУ в районе Урожайного.
«Уничтожено три пункта временной дислокации боевиков, миномётный расчет, пресечена эвакуация подбитой техники ВСУ», — цитирует РИА Новости Чехова.
По его словам, четыре опорных пункта армии Украины было уничтожено в районе Старомайорского.
Ещё один опорный пункт был уничтожен в районе Никольского в ДНР.
Ранее в Минобороны России заявили, что разведчики из Тувы захватили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.