Узнать больше

Пасечник: обстановка в ЛНР напряжённая, но стабильная

Короткая ссылка
Обстановка на территории Луганской Народной Республики напряжённая, но в то же время стабильная, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Обстановка на территории республики, к большому сожалению, продолжает оставаться напряжённой, хотя, должен отметить, что она достаточно стабильна, без каких-либо резких обострений», — сказал Пасечник.

По его словам, напряжённость обусловлена тем, что на какой-то части республики проходит линия боевого соприкосновения.

Он отметил, что стабильность ситуации позволяет решать необходимые задачи.

Ранее подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил о попытках украинских военных ввести в заблуждение российскую разведку на Купянском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить