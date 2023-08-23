Пасечник: обстановка в ЛНР напряжённая, но стабильная
«Обстановка на территории республики, к большому сожалению, продолжает оставаться напряжённой, хотя, должен отметить, что она достаточно стабильна, без каких-либо резких обострений», — сказал Пасечник.
По его словам, напряжённость обусловлена тем, что на какой-то части республики проходит линия боевого соприкосновения.
Он отметил, что стабильность ситуации позволяет решать необходимые задачи.
Ранее подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил о попытках украинских военных ввести в заблуждение российскую разведку на Купянском направлении.