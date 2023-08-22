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Пасечник: ВСУ за неделю значительно снизили число попыток наступления в ЛНР

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Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что Вооружённые силы Украины за неделю значительно снизили число попыток наступления в ЛНР.
Пасечник: ВСУ за неделю значительно снизили число попыток наступления в ЛНР
  • Gettyimages.ru

«Украинские вооружённые формирования за истекшую неделю значительно снизили количество попыток захватить нашу территорию», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, это связано с успешной работой российских артиллеристов из 2-го гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса.

Он отметил, что артиллеристы во взаимодействии с разведчиками и подразделениями БЛА и радиоэлектронной борьбы наносят сокрушительные огневые удары по командным пунктам ВСУ, скоплениям личного состава и военной техники, а также складам боеприпасов. 

Ранее подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил о попытках украинских военных ввести в заблуждение российскую разведку на Купянском направлении.

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