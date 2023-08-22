Марочко: ВСУ пытаются ввести в заблуждение российскую разведку под Купянском

Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил о попытках украинских военных ввести в заблуждение российскую разведку на Купянском направлении.

Об этом он рассказал РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

«За последнее время на Купянском направлении наблюдается увеличение количества «радиоигр» со стороны ВФУ. Также активно строятся ложные позиции с нахождением на них макетов бронетехники и артиллерийских орудий», — сказал он.

Вместе с этим Марочко отметил, что в районе железнодорожной станции Купянск-Узловой создаётся «имитация бурной деятельности». Также он рассказал о курсировании одних и тех же колонн с бронетехникой на тралах через ряд населённых пунктов, которые относительно удалены от линии фронта.

Ранее Марочко заявил о росте безвозвратных потерь ВСУ на Купянском направлении.