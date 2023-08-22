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Марочко: ВСУ пытаются ввести в заблуждение российскую разведку под Купянском

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Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил о попытках украинских военных ввести в заблуждение российскую разведку на Купянском направлении.
Марочко: ВСУ пытаются ввести в заблуждение российскую разведку под Купянском
  • Gettyimages.ru

Об этом он рассказал РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

«За последнее время на Купянском направлении наблюдается увеличение количества «радиоигр» со стороны ВФУ. Также активно строятся ложные позиции с нахождением на них макетов бронетехники и артиллерийских орудий», — сказал он.

Вместе с этим Марочко отметил, что в районе железнодорожной станции Купянск-Узловой создаётся «имитация бурной деятельности». Также он рассказал о курсировании одних и тех же колонн с бронетехникой на тралах через ряд населённых пунктов, которые относительно удалены от линии фронта.

Ранее Марочко заявил о росте безвозвратных потерь ВСУ на Купянском направлении.

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