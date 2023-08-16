Марочко: рост безвозвратных потерь ВСУ наблюдается на Купянском направлении
- Gettyimages.ru
Его слова приводит РИА Новости.
«На Купянском направлении идёт рост безвозвратных потерь в вооружённых формированиях Украины», — сказал Марочко.
По словам эксперта, на этом направлении фронта фиксируется резкий рост как санитарных, так и безвозвратных потерь в связи с увеличением контратак ВСУ, которые не заканчиваются успехом.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что контрнаступление украинской армии уже выдыхается, но пока ещё продолжается.