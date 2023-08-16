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Марочко: рост безвозвратных потерь ВСУ наблюдается на Купянском направлении

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Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что рост безвозвратных потерь Вооружённых сил Украины наблюдается на Купянском направлении.
Марочко: рост безвозвратных потерь ВСУ наблюдается на Купянском направлении
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит РИА Новости.

«На Купянском направлении идёт рост безвозвратных потерь в вооружённых формированиях Украины», — сказал Марочко.

По словам эксперта, на этом направлении фронта фиксируется резкий рост как санитарных, так и безвозвратных потерь в связи с увеличением контратак ВСУ, которые не заканчиваются успехом.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что контрнаступление украинской армии уже выдыхается, но пока ещё продолжается.

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