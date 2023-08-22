Шмыгаль: Украина и Польша создадут единые пункты пропуска на границе

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Польша создадут единые пункты пропуска на границе.

Он утверждает, что данный пилотный проект позволит достичь «большей интеграции в европейское пространство», а также ускорить логистику и «минимизировать коррупцию».

«Будет один пункт пропуска, где будут работать представители обоих государств», — написал Шмыгаль в своём Telegram-канале.

Ранее президент Польши Анджей Дуда потребовал от Киева согласия на эксгумацию останков всех жертв Волынской резни.

В конце июля российский президент Владимир Путин заявил, что идея отторгнуть западные области Украины не покидает элиты Польши.