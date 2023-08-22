Узнать больше

Шмыгаль: Украина и Польша создадут единые пункты пропуска на границе

Короткая ссылка
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Польша создадут единые пункты пропуска на границе.
Шмыгаль: Украина и Польша создадут единые пункты пропуска на границе
  • Gettyimages.ru

Он утверждает, что данный пилотный проект позволит достичь «большей интеграции в европейское пространство», а также ускорить логистику и «минимизировать коррупцию».

«Будет один пункт пропуска, где будут работать представители обоих государств», — написал Шмыгаль в своём Telegram-канале.

Ранее президент Польши Анджей Дуда потребовал от Киева согласия на эксгумацию останков всех жертв Волынской резни.

В конце июля российский президент Владимир Путин заявил, что идея отторгнуть западные области Украины не покидает элиты Польши.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить