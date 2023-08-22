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Секретарь СНБО Данилов заявил о планах Киева «освободить» Крым военным путём

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Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в Киеве планируют «освободить» Крым военным путём.
Секретарь СНБО Данилов заявил о планах Киева «освободить» Крым военным путём
  • РИА Новости

«Скорее всего, это будет происходить военным путём, если страна-агрессор до этого времени не поймёт, что ей нужно уйти с нашей территории», — цитирует Данилова украинское издание Klymenko Time.

Секретарь СНБО также утверждает, что у Киева нет другого варианта.

Ранее экс-глава Франции Николя Саркози счёл иллюзорной идею возврата Крыма Украине.

Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

В Кремле не раз подчёркивали, что претензии на российскую территорию получат должный ответ. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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