Секретарь СНБО Данилов заявил о планах Киева «освободить» Крым военным путём
- РИА Новости
«Скорее всего, это будет происходить военным путём, если страна-агрессор до этого времени не поймёт, что ей нужно уйти с нашей территории», — цитирует Данилова украинское издание Klymenko Time.
Секретарь СНБО также утверждает, что у Киева нет другого варианта.
Ранее экс-глава Франции Николя Саркози счёл иллюзорной идею возврата Крыма Украине.
Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
В Кремле не раз подчёркивали, что претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.