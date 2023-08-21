Узнать больше

Минобороны Украины регулярно фиксирует утечки данных, в том числе от солдат ВСУ

Короткая ссылка
Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что ведомство постоянно фиксирует утечки информации, в том числе от украинских военнослужащих.

По её словам, это происходит на постоянной основе, а некоторые случаи утечки приводят к срывам запланированных операций и даже гибели бойцов украинских войск.

«Тут нечего скрывать, мы над этим работаем», — сказала в эфире телеканала «Рада» Маляр, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее она сообщила, что по 82-й бригаде ВСУ на Запорожском направлении нанесли пять авиаударов за сутки из-за сообщений СМИ о введении в бой этого подразделения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить