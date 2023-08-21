Минобороны Украины регулярно фиксирует утечки данных, в том числе от солдат ВСУ

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что ведомство постоянно фиксирует утечки информации, в том числе от украинских военнослужащих.

По её словам, это происходит на постоянной основе, а некоторые случаи утечки приводят к срывам запланированных операций и даже гибели бойцов украинских войск.

«Тут нечего скрывать, мы над этим работаем», — сказала в эфире телеканала «Рада» Маляр, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее она сообщила, что по 82-й бригаде ВСУ на Запорожском направлении нанесли пять авиаударов за сутки из-за сообщений СМИ о введении в бой этого подразделения.