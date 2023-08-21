Узнать больше

МО Украины: по 82-й бригаде ВСУ нанесли пять авиаударов из-за сообщений СМИ

Короткая ссылка
Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что по 82-й бригаде Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении нанесли пять авиаударов за сутки из-за сообщений СМИ о введении её в бой.
МО Украины: по 82-й бригаде ВСУ нанесли пять авиаударов из-за сообщений СМИ
  • РИА Новости

Заявление Маляр приводит издание «СТРАНА.ua».

Также в украинском Минобороны пригрозили журналистам лишением свободы на срок до восьми лет за несанкционированное распространение таких данных.

В материале говорится, что о переброске 82-й бригады на участок на юге изначально сообщили Forbes и Bild.

16 августа обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что украинская армия задействовала в наступлении 82-ю десантно-штурмовую бригаду — последнее крупное подразделение, ранее находившееся в резерве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить