МО Украины: по 82-й бригаде ВСУ нанесли пять авиаударов из-за сообщений СМИ
- РИА Новости
Заявление Маляр приводит издание «СТРАНА.ua».
Также в украинском Минобороны пригрозили журналистам лишением свободы на срок до восьми лет за несанкционированное распространение таких данных.
В материале говорится, что о переброске 82-й бригады на участок на юге изначально сообщили Forbes и Bild.
16 августа обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что украинская армия задействовала в наступлении 82-ю десантно-штурмовую бригаду — последнее крупное подразделение, ранее находившееся в резерве.