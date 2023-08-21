МО Украины: по 82-й бригаде ВСУ нанесли пять авиаударов из-за сообщений СМИ

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что по 82-й бригаде Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении нанесли пять авиаударов за сутки из-за сообщений СМИ о введении её в бой.

Заявление Маляр приводит издание «СТРАНА.ua».

Также в украинском Минобороны пригрозили журналистам лишением свободы на срок до восьми лет за несанкционированное распространение таких данных.

В материале говорится, что о переброске 82-й бригады на участок на юге изначально сообщили Forbes и Bild.

16 августа обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что украинская армия задействовала в наступлении 82-ю десантно-штурмовую бригаду — последнее крупное подразделение, ранее находившееся в резерве.