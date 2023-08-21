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Sky News: не все F-16 из Дании и Нидерландов пригодны для боевых действий

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Военный эксперт Шон Белл заявил, что не все истребители F-16, которые Дания и Нидерланды передадут Вооружённым силам Украины, можно будет использовать в боевых действиях.
Sky News: не все F-16 из Дании и Нидерландов пригодны для боевых действий
  • Gettyimages.ru
  • © Ryan Fletcher

Его слова приводит телеканал Sky News.

По словам эксперта, некоторые из переданных истребителей будут двухместными. Белл отметил, что такие самолёты обычно используют для наблюдательных или учебных миссий.

Кроме того, добавил он, Киеву придётся держать часть F-16 вдали от линии фронта с целью обучения следующего поколения лётчиков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получит 42 истребителя F-16 от Нидерландов и 19 от Дании.

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