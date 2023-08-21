«СТРАНА.ua»: командир «Азова» Прокопенко находится на фронте

Командир «Азова»* Денис Прокопенко, которого недавно вернули из плена, находится на фронте. Об этом сообщило издание «СТРАНА.ua».

Отмечается, что боевик присутствовал на встрече с главой МВД Украины Игорем Клименко на одном из участков фронта.

В конце июля в Нацгвардии Украины анонсировали возвращение на фронт освобождённых из Турции главарей «Азова» в ближайшее время.

8 июля в офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что на Украину из Турции вернулись украинские военные, сдавшиеся в плен в мае 2022 года.

Речь идёт о командире «Азова» Денисе Прокопенко, его заместителе Святославе Паламаре, нацгвардейцах Олеге Хоменко и Денисе Шлеге и командире 36-й бригады морпехов ВСУ Сергее Волынском.

В Кремле отметили, что решение выдать Киеву главарей террористической группировки связано с провалами контрнаступления Украины. В Москве добавили, что нарушение договорённостей никого не красит.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.