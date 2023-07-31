В Нацгвардии анонсировали возвращение на фронт освобождённых из Турции главарей «Азова»

В Нацгвардии Украины анонсировали возвращение на фронт освобождённых из Турции главарей «Азова»* в ближайшее время.

Соответствующее заявление сделал командующий Нацгвардией Александр Пивненко. Его слова приводит «СТРАНА.ua».

«Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные», — сказал он.

Также он заявил, что командир «Азова» Денис Прокопенко может вернуться в зону боевых действий в течение месяца.

8 июля в офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что на Украину из Турции вернулись украинские военные, сдавшиеся в плен в мае 2022 года.

Речь идёт о командире «Азова» Денисе Прокопенко и его заместителе Святославе Паламаре, нацгвардейцах Олеге Хоменко и Денисе Шлеге и командире 36-й бригады морпехов ВСУ Сергее Волынском.

В Кремле отметили, что решение выдать Киеву главарей террористической группировки связано с провалами контрнаступления Украины. В Москве добавили, что нарушение договорённостей никого не красит.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.