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В ДНР осудили трёх боевиков «Азова» за расстрел автомобиля с мирными жителями

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Верховный суд ДНР приговорил трёх боевиков нацформирования «Азов»* к длительным срокам заключения по делу о расстреле автомобиля с гражданскими лицами.
В ДНР осудили трёх боевиков «Азова» за расстрел автомобиля с мирными жителями
  • РИА Новости

Отмечается, что Андрея Клементовича, Ивана Мельниковича и Артура Сивицкого приговорили к 20 годам строгого режима.

«Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещённых средств и методов ведения войны)», — говорится в заявлении СК России.

Ранее в Луганске вынесли приговор в отношении украинского военнослужащего, которого признали виновным в убийстве мирного жителя.

Военнослужащий 108-го отдельного горно-штурмового батальона ВСУ Игорь Лемешев получил 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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