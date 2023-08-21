РИА Новости: российские военные сожгли американские БМП Bradley с помощью РПГ
Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, Bradley смогли доехать до российских окопов. В связи с этим пехоте пришлось уничтожать их с помощью РПГ.
«ПТУРы, можно сказать, на 90% сжигали технику. Артиллерия очень сильно помогала, сапёры наши», — сказал один из российских военных.
Также сообщалось, что ВС России на Краснолиманском направлении нанесли поражение штурмовым группам ВСУ.
Кроме того, российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ.