Российские мобилизованные из 71-го гвардейского мотострелкового полка сожгли из ручных противотанковых гранатомётов американские БМП Bradley на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Bradley смогли доехать до российских окопов. В связи с этим пехоте пришлось уничтожать их с помощью РПГ.

«ПТУРы, можно сказать, на 90% сжигали технику. Артиллерия очень сильно помогала, сапёры наши», — сказал один из российских военных.

Также сообщалось, что ВС России на Краснолиманском направлении нанесли поражение штурмовым группам ВСУ.

Кроме того, российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ.