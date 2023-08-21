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Гагин: ВСУ предприняли попытки атаковать фланги ВС России под Артёмовском

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Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Вооружённые силы Украины предприняли попытки атаковать фланги ВС России под Артёмовском.

По его словам, в эти выходные украинские военные предприняли целый ряд попыток атаковать позиции ВС России в районе Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки. 

«Попытка атаковать фланги вновь результата не принесла, наша артиллерия подавила активность врага, который понёс существенные потери на этом участке фронта», — рассказал он ТАСС.

Он отметил, что разведывательные данные говорят о том, что в результате этих попыток было уничтожено нескольких единиц украинской бронетехники, ряд огневых точек и не менее 20 бойцов ВСУ.

Вместе с этим Гагин отметил, что обстановка остаётся напряжённой.

Ранее сообщалось, что ВС России на Краснолиманском направлении нанесли поражение штурмовым группам ВСУ.

Кроме того, российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ.

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