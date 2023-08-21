Гагин: ВСУ предприняли попытки атаковать фланги ВС России под Артёмовском

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Вооружённые силы Украины предприняли попытки атаковать фланги ВС России под Артёмовском.

По его словам, в эти выходные украинские военные предприняли целый ряд попыток атаковать позиции ВС России в районе Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки.

«Попытка атаковать фланги вновь результата не принесла, наша артиллерия подавила активность врага, который понёс существенные потери на этом участке фронта», — рассказал он ТАСС.

Он отметил, что разведывательные данные говорят о том, что в результате этих попыток было уничтожено нескольких единиц украинской бронетехники, ряд огневых точек и не менее 20 бойцов ВСУ.

Вместе с этим Гагин отметил, что обстановка остаётся напряжённой.

Ранее сообщалось, что ВС России на Краснолиманском направлении нанесли поражение штурмовым группам ВСУ.

Кроме того, российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ.