Гагин: ВСУ предприняли попытки атаковать фланги ВС России под Артёмовском
По его словам, в эти выходные украинские военные предприняли целый ряд попыток атаковать позиции ВС России в районе Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки.
«Попытка атаковать фланги вновь результата не принесла, наша артиллерия подавила активность врага, который понёс существенные потери на этом участке фронта», — рассказал он ТАСС.
Он отметил, что разведывательные данные говорят о том, что в результате этих попыток было уничтожено нескольких единиц украинской бронетехники, ряд огневых точек и не менее 20 бойцов ВСУ.
Вместе с этим Гагин отметил, что обстановка остаётся напряжённой.
Ранее сообщалось, что ВС России на Краснолиманском направлении нанесли поражение штурмовым группам ВСУ.
Кроме того, российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ.