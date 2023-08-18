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В ДНР заявили, что ВСУ стали экономнее использовать технику Запада

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Украинские войска стали экономнее использовать на поле боя поставленную Западом технику. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
В ДНР заявили, что ВСУ стали экономнее использовать технику Запада
  • AP
  • © Bram Janssen)

По его словам, ВСУ в ходе так называемой третьей фазы контрнаступления научились расходовать дорогостоящую военную технику Запада.

«Потому что в первые волны они бросали её в большом количестве, и она гибла ввиду того, что она не всегда соответствует реалиям современной войны. Сейчас они стали её экономить, и это заметно на фронте», — приводит РИА Новости заявление Гагина.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что американская разведка не верит, что контрнаступление Вооружённых сил Украины будет успешным.

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