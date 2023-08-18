В ДНР заявили, что ВСУ стали экономнее использовать технику Запада

Украинские войска стали экономнее использовать на поле боя поставленную Западом технику. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, ВСУ в ходе так называемой третьей фазы контрнаступления научились расходовать дорогостоящую военную технику Запада.

«Потому что в первые волны они бросали её в большом количестве, и она гибла ввиду того, что она не всегда соответствует реалиям современной войны. Сейчас они стали её экономить, и это заметно на фронте», — приводит РИА Новости заявление Гагина.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что американская разведка не верит, что контрнаступление Вооружённых сил Украины будет успешным.