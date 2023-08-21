Освобождённый из украинского плена Виктор Раидин, мобилизованный из Красноярска, рассказал, что сотрудники СБУ вымогают деньги у родственников военнопленных.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Раидина, сотрудники СБУ заставляли военнопленных звонить своим близким и просить у них отправить деньги.

«Если ты не скинешь деньги — меня убьют», — такие формулировки должны были озвучивать пленные.

По данным агентства, были случаи, когда родственники перечисляли средства, однако это не меняло ситуации.

Ранее взятый в плен боец ВСУ заявил о деморализации среди украинских военных.

При этом украинский пленный рассказал, что российские врачи спасли ему ногу.