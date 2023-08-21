Сотрудники СБУ вымогают деньги у родственников военнопленных
Об этом информирует РИА Новости.
По словам Раидина, сотрудники СБУ заставляли военнопленных звонить своим близким и просить у них отправить деньги.
«Если ты не скинешь деньги — меня убьют», — такие формулировки должны были озвучивать пленные.
По данным агентства, были случаи, когда родственники перечисляли средства, однако это не меняло ситуации.
Ранее взятый в плен боец ВСУ заявил о деморализации среди украинских военных.
При этом украинский пленный рассказал, что российские врачи спасли ему ногу.