Узнать больше

Сотрудники СБУ вымогают деньги у родственников военнопленных

Короткая ссылка
Освобождённый из украинского плена Виктор Раидин, мобилизованный из Красноярска, рассказал, что сотрудники СБУ вымогают деньги у родственников военнопленных.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Раидина, сотрудники СБУ заставляли военнопленных звонить своим близким и просить у них отправить деньги.

«Если ты не скинешь деньги меня убьют», — такие формулировки должны были озвучивать пленные.

По данным агентства, были случаи, когда родственники перечисляли средства, однако это не меняло ситуации.

Ранее взятый в плен боец ВСУ заявил о деморализации среди украинских военных.

При этом украинский пленный рассказал, что российские врачи спасли ему ногу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить