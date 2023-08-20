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Украинский пленный рассказал, что российские врачи спасли ему ногу

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Украинский военнопленный Станислав Краевский рассказал, что российские врачи сделали всё, чтобы спасти его ногу, ранение которой он получил под Угледаром в Донецкой Народной Республике.
Украинский пленный рассказал, что российские врачи спасли ему ногу
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, украинские власти отправили его в самую горячую точку боевых действий, хотя он не обладал достаточной подготовкой.

Краевский рассказал, что он получил ранение под Угледаром, после чего попал в госпиталь для украинских военнопленных.

Там ему поставили аппарат Илизарова.

«Я не ожидал, что такое будет, честно говоря. Нам говорили, что над нами (будут издеваться. — RT). А тут оказалось, что совсем оно не так. Думал, что мне просто ногу отрежут по самое колено — что с тобой возиться, да и все дела. Есть люди на белом свете», — заключил он.

Ранее боец украинского «Азова»* Пётр Тарасенко рассказал, как его выходили российские врачи после ранения.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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