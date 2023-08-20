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Die Welt: для «победы в конфликте» Киеву нужно мобилизовать три миллиона человек

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ВСУ для успешного противостояния в конфликте с Россией необходимо мобилизовать три миллиона человек. Об этом пишет Die Welt.
Die Welt: для «победы в конфликте» Киеву нужно мобилизовать три миллиона человек
  • РИА Новости

В материале сказано, что численность украинской армии должна достигать 10% населения для реализации военных целей, а на Украине проживало около 30 млн человек.

Кроме того, отмечается, что конфликт не будет закончен «ни с помощью санкций, ни беспилотников и ракет».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поражение Запада на украинском направлении неизбежно.

Издание Politico сообщало, что предложение председателя Объединённого комитета начальников штабов Марка Милли о возможности мирных переговоров Украины с Россией теперь рассматривается как упущенный шанс.

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