ВСУ для успешного противостояния в конфликте с Россией необходимо мобилизовать три миллиона человек. Об этом пишет Die Welt.

В материале сказано, что численность украинской армии должна достигать 10% населения для реализации военных целей, а на Украине проживало около 30 млн человек.

Кроме того, отмечается, что конфликт не будет закончен «ни с помощью санкций, ни беспилотников и ракет».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поражение Запада на украинском направлении неизбежно.

Издание Politico сообщало, что предложение председателя Объединённого комитета начальников штабов Марка Милли о возможности мирных переговоров Украины с Россией теперь рассматривается как упущенный шанс.