FP: главной проблемой контрнаступления ВСУ стали завышенные ожидания Запада

Главной проблемой контрнаступления Вооружённых сил Украины стали завышенные ожидания со стороны западных стран, пишет издание Foreign Policy.

«При наступлении Киев был вынужден задействовать значительные ресурсы, но это не помогло добиться серьёзного прорыва», — говорится в публикации.

При этом автор отмечает, что украинские власти признают, что контрнаступление продвигается намного медленнее, чем предполагалось.

По мнению автора статьи, основной проблемой контрнаступления ВСУ являются слишком высокие ожидания Запада.

Отмечается, что страны Запада ошиблись, рассчитывая, что ВСУ смогут справиться с российской армией лишь при помощи западного оружия.

Ранее газета The Financial Times писала, что у американских и украинских чиновников возникли разногласия на фоне разного представления о ведении контрнаступления.