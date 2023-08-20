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FT: у США и Украины возникли разногласия по поводу ведения контрнаступления

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У американских и украинских чиновников возникли разногласия на фоне разного представления о ведении контрнаступления, пишет газета The Financial Times.
FT: у США и Украины возникли разногласия по поводу ведения контрнаступления
  • AP

По данным издания, США призвали Украину идти на риски и задействовать свои силы в полной мере на Южном направлении.

Кроме того, Вашингтон против сосредоточения украинских войск на Восточном направлении. При этом Киев принял решение о переброске туда лучших подразделений.

Теперь, отмечает газета, США готовятся к «войне на истощение» на Украине на фоне неудач в ходе контрнаступления.

Ранее журналист Юлиан Рёпке заявил, что для Киева остались лишь плохие варианты исхода конфликта.

В NYT выразили предположение, что США ждут зимы, чтобы во время «затишья» восполнить запасы вооружений Киева.

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