В Херсонской области заявили об уничтожении двух лодок и миномёта ВСУ
- РИА Новости
«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» в островной зоне уничтожены 2 лодки и 12 боевиков ВСУ, 120-мм миномётный расчёт и боекомплект к нему», — приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что потери ВСУ составили три человека убитыми и двое ранеными.
Ранее четыре человека пострадали при взрыве гранаты в детском доме в ЛНР.
Также мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле города украинскими войсками пострадал мирный житель.