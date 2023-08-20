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В Херсонской области заявили об уничтожении двух лодок и миномёта ВСУ

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ВС России за сутки уничтожили две лодки и 120-мм миномёт украинской армии в островной зоне Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона.
В Херсонской области заявили об уничтожении двух лодок и миномёта ВСУ
  • РИА Новости

«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» в островной зоне уничтожены 2 лодки и 12 боевиков ВСУ, 120-мм миномётный расчёт и боекомплект к нему», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что потери ВСУ составили три человека убитыми и двое ранеными.

Ранее четыре человека пострадали при взрыве гранаты в детском доме в ЛНР.

Также мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле города украинскими войсками пострадал мирный житель.

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