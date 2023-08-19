ТАСС: четыре человека пострадали при взрыве гранаты в детском доме в ЛНР

Источник ТАСС в экстренных службах ЛНР сообщил о четырёх пострадавших в результате взрыва гранаты в детском доме-интернате в городе Краснодоне.

«Ручная граната взорвалась на территории детского дома-интерната в Краснодоне, пострадали четыре человека. Гранату принёс один из постояльцев дома-интерната», — заявил собеседник агентства.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели двух мирных жительниц республики в результате обстрелов со стороны ВСУ.

1 августа рейсовый автобус Макеевка — Ясиноватая попал под обстрел ВСУ кассетными боеприпасами. Также Киев использовал эти снаряды для удара по населённому пункту Кременная в ЛНР, повреждения получил стадион «Олимп».