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Власти Кременной сообщили о повреждении стадиона после атаки ВСУ кассетными боеприпасами

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Украинские войска накрыли артиллерийским ударом населённый пункт Кременная в ЛНР. В связи с этим повреждён стадион «Олимп».
Власти Кременной сообщили о повреждении стадиона после атаки ВСУ кассетными боеприпасами
  • AP

Эту информацию приводит глава администрации Кременского района Вячеслав Третьяков в Telegram-канале.

Он рассказал, что обстрел произошёл 1 августа.

По его словам, в результате удара украинской армии кассетным боеприпасом пострадала беговая дорожка, футбольное поле, а также хозяйственные постройки. Кроме того, произошло возгорание помещения для хранения инвентаря.

Третьяков отметил, что подразделения ВСУ и раньше целенаправленно ударяли по стадиону.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет на Украину.

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