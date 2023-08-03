Власти Кременной сообщили о повреждении стадиона после атаки ВСУ кассетными боеприпасами
- AP
Эту информацию приводит глава администрации Кременского района Вячеслав Третьяков в Telegram-канале.
Он рассказал, что обстрел произошёл 1 августа.
По его словам, в результате удара украинской армии кассетным боеприпасом пострадала беговая дорожка, футбольное поле, а также хозяйственные постройки. Кроме того, произошло возгорание помещения для хранения инвентаря.
Третьяков отметил, что подразделения ВСУ и раньше целенаправленно ударяли по стадиону.
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет на Украину.