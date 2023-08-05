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Пушилин сообщил о гибели двух мирных жителей ДНР при обстреле со стороны ВСУ

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Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели двух мирных жительниц республики в результате обстрелов со стороны ВСУ.
Пушилин сообщил о гибели двух мирных жителей ДНР при обстреле со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«В результате вражеских обстрелов погибли две женщины — в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Ранены девять человек в Горловке, Ясиноватой, Новопетриковке», — сказал он.

Ранее стало известно о двух пострадавших при обстреле Донецка ВСУ кассетными боеприпасами.

1 августа пассажирский автобус Макеевка — Ясиноватая попал под обстрел ВСУ кассетными боеприпасами. Также Киев использовал эти снаряды для удара по населённому пункту Кременная в ЛНР, повреждения получил стадион «Олимп».

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