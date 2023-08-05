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Пушилин заявил о двух пострадавших при обстреле Донецка ВСУ кассетными боеприпасами

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что три человека получили ранения в результате обстрелов украинцами Донецка, при этом двое пострадали при разрыве кассетного боеприпаса.
Пушилин заявил о двух пострадавших при обстреле Донецка ВСУ кассетными боеприпасами
  • © РИА Новости / Сергей Аверин

«В результате обстрелов со стороны противника ранения средней степени тяжести получили три человека в Петровском и Киевском районах Донецка, двое из них — при разрыве кассетного боеприпаса», — написал он в Telegram.

Также он отметил, что в результате украинских обстрелов повреждения получили девять жилых домов в Донецке и Александровке, а также два объекта инфраструктуры в Петровском районе административного центра ДНР и Никитовском районе Горловки.

1 августа пассажирский автобус Макеевка — Ясиноватая попал под обстрел ВСУ кассетными боеприпасами. Также Киев использовал эти снаряды для удара по населённому пункту Кременная в ЛНР, повреждения получил стадион «Олимп».

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