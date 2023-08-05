Пушилин заявил о двух пострадавших при обстреле Донецка ВСУ кассетными боеприпасами
- © РИА Новости / Сергей Аверин
«В результате обстрелов со стороны противника ранения средней степени тяжести получили три человека в Петровском и Киевском районах Донецка, двое из них — при разрыве кассетного боеприпаса», — написал он в Telegram.
Также он отметил, что в результате украинских обстрелов повреждения получили девять жилых домов в Донецке и Александровке, а также два объекта инфраструктуры в Петровском районе административного центра ДНР и Никитовском районе Горловки.
1 августа пассажирский автобус Макеевка — Ясиноватая попал под обстрел ВСУ кассетными боеприпасами. Также Киев использовал эти снаряды для удара по населённому пункту Кременная в ЛНР, повреждения получил стадион «Олимп».