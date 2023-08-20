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Один человек погиб, двое ранены при обстреле Херсонской области со стороны ВСУ

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в результате обстрела Вооружёнными силами Украины территории Херсонской области за сутки погиб один мирный житель, ещё двое получили ранения.
Один человек погиб, двое ранены при обстреле Херсонской области со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом Рогов написал в Telegram.

Отмечается, что жители получили ранения при атаке ВСУ на населённые пункты Алёшки и Казачьи Лагеря.

«В результате обстрела населённого пункта Новая Каховка получил ранения, несовместимые с жизнью, мирный житель», — говорится в сообщении.

Ранее четыре человека пострадали при взрыве гранаты в детском доме в ЛНР.

Также мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле города украинскими войсками пострадал мирный житель.

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