Один человек погиб, двое ранены при обстреле Херсонской области со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом Рогов написал в Telegram.
Отмечается, что жители получили ранения при атаке ВСУ на населённые пункты Алёшки и Казачьи Лагеря.
«В результате обстрела населённого пункта Новая Каховка получил ранения, несовместимые с жизнью, мирный житель», — говорится в сообщении.
Ранее четыре человека пострадали при взрыве гранаты в детском доме в ЛНР.
Также мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле города украинскими войсками пострадал мирный житель.