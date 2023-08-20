Экс-советник Кучмы Соскин призвал украинцев потребовать отставки Зеленского

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что граждане Украины должны потребовать отставки президента Владимира Зеленского после провала ВСУ на фронте.

Такое заявление он сделал в своём блоге на YouTube.

«Нужно что-то делать с Зеленским, ещё раз призываю собирайтесь», — сказал Соскин.

При этом он отметил, что Зеленский оказался не способен управлять страной во время конфликта и сегодня Украина находится «на грани катастрофы».

Ранее Соскин назвал Зеленского «жабой из грязи».

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что США подпитывают тщеславие Зеленского для продолжения конфликта.

Кроме того, сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовности подать в отставку.