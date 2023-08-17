Лукашенко: США подпитывают тщеславие Зеленского для продолжения конфликта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Соединённые Штаты подпитывают тщеславие украинского лидера Владимира Зеленского для продолжения конфликта.

«Чем дальше будет идти война, тем (для американцев — RT.) лучше. Война — это дорого, и они этим хотят ослабить Россию», — сказал он в интервью украинской журналистке Диане Панченко на YouTube.

Лукашенко подчеркнул, что это необходимо США, а не Украине.

«Украина — это не Зеленский. А Зеленский — «он герой», он в маечке с трезубцем разъезжает по всему миру и демонстрирует свой героизм, а они на Западе умеют подхваливать», — сказал он.

Также Лукашенко сообщил, что Белоруссия даст мгновенный ответ на возможную агрессию со стороны Украины, Польши или стран Прибалтики.