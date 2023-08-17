Лукашенко: США подпитывают тщеславие Зеленского для продолжения конфликта
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«Чем дальше будет идти война, тем (для американцев — RT.) лучше. Война — это дорого, и они этим хотят ослабить Россию», — сказал он в интервью украинской журналистке Диане Панченко на YouTube.
Лукашенко подчеркнул, что это необходимо США, а не Украине.
«Украина — это не Зеленский. А Зеленский — «он герой», он в маечке с трезубцем разъезжает по всему миру и демонстрирует свой героизм, а они на Западе умеют подхваливать», — сказал он.
Также Лукашенко сообщил, что Белоруссия даст мгновенный ответ на возможную агрессию со стороны Украины, Польши или стран Прибалтики.