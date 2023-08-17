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Лукашенко: США подпитывают тщеславие Зеленского для продолжения конфликта

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Соединённые Штаты подпитывают тщеславие украинского лидера Владимира Зеленского для продолжения конфликта.
Лукашенко: США подпитывают тщеславие Зеленского для продолжения конфликта
  • Gettyimages.ru

«Чем дальше будет идти война, тем (для американцев — RT.) лучше. Война — это дорого, и они этим хотят ослабить Россию», — сказал он в интервью украинской журналистке Диане Панченко на YouTube.

Лукашенко подчеркнул, что это необходимо США, а не Украине.

«Украина — это не Зеленский. А Зеленский — «он герой», он в маечке с трезубцем разъезжает по всему миру и демонстрирует свой героизм, а они на Западе умеют подхваливать», — сказал он.

Также Лукашенко сообщил, что Белоруссия даст мгновенный ответ на возможную агрессию со стороны Украины, Польши или стран Прибалтики.

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