Экс-советник Кучмы Соскин назвал Зеленского «жабой из грязи»
По его словам, Львов оказался не прикрыт, ВС России наступают на Купянск, Лиман и Харьков.
«Если лягушка находилась в грязи, даже если эта лягушка-жаба допрыгнула до президентского кресла... от этого ведь она не стала королём, вождём или генеральным управителем» — сказал Соскин на своём YouTube-канале.
Он заявил, что Зеленский должен дать за всё ответ в ближайшее время.
Ранее в Минобороны России заявили, что штурмовые отряды улучшили положение на Купянском направлении.
10 августа украинские власти объявили обязательную эвакуацию людей в Купянском районе Харьковской области.