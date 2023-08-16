Экс-советник Кучмы Соскин назвал Зеленского «жабой из грязи»

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал президента Украины Владимира Зеленского «жабой из грязи» из-за его неспособности ответить на удары России.

По его словам, Львов оказался не прикрыт, ВС России наступают на Купянск, Лиман и Харьков.

«Если лягушка находилась в грязи, даже если эта лягушка-жаба допрыгнула до президентского кресла... от этого ведь она не стала королём, вождём или генеральным управителем» — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Он заявил, что Зеленский должен дать за всё ответ в ближайшее время.

Ранее в Минобороны России заявили, что штурмовые отряды улучшили положение на Купянском направлении.

10 августа украинские власти объявили обязательную эвакуацию людей в Купянском районе Харьковской области.