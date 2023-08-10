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Экс-советник Кучмы Соскин: Киев может потерять контроль над Купянском по вине Зеленского

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что Украина может потерять контроль над Купянском в Харьковской области по вине украинского президента Владимира Зеленского.
Экс-советник Кучмы Соскин: Киев может потерять контроль над Купянском по вине Зеленского
  • AP
  • © Roman Chop

Об этом Соскин сказал на своём YouTube-канале.

По его словам, ситуация ухудшается с каждым днём для украинской армии.

«Были тяжелейшие удары по… Харькову и Купянску. Мы видим, что Зеленский ничего сделать не может», — цитирует Соскина РИА Новости.

По его мнению, потеря Купянска станет последней каплей, после чего Зеленскому будет лучше сбежать с Украины.

Ранее в Минобороны России заявили, что штурмовые отряды улучшили положение на Купянском направлении.

10 августа украинские власти объявили обязательную эвакуацию людей в Купянском районе Харьковской области.

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