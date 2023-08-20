За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 104 снаряда
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Светлодарске, Луганском, Горловке, Зайцево, Гольмовском, Донецке, Макеевке.
Отмечается, что в результате обстрелов получили ранения два гражданских лица.
Кроме того, сообщается о повреждении пяти жилых домостроений и одного объекта гражданской инфраструктуры.
Ранее четыре человека пострадали при взрыве гранаты в детском доме в ЛНР.
Также мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле города украинскими войсками пострадал мирный житель.