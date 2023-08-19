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Российский артиллерист заявил об «огромных потерях» ВСУ

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Командир самоходно-артиллерийской батареи с позывным Бикин заявил об «огромных потерях» украинских военных.
Российский артиллерист заявил об «огромных потерях» ВСУ
  • РИА Новости

«Моё подразделение находится в окрестностях Клеещевки. Ежедневно выполняет огневые задачи. Противник несёт огромные потери как в живой силе, так и в технике», — приводится его заявление в Telegram Минобороны России.

Также он добавил, что украинские военные при этом атакуют российские войска кассетным боеприпасами и дронами, но благодаря мобильности военных России противнику не удаётся нанести значительный ущерб.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство решило ускорить процедуру создания военного кладбища в Киеве.

20 июня сообщалось, что во Львове раскапывают могилы погибших в прошлых войнах солдат, чтобы освободить место для нынешних украинцев. По словам американского журналиста Брендана Хоффмана, за последние 15 месяцев кладбище переполнилось мёртвыми, а сейчас смертей ещё больше из-за наступления.

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