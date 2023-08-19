Власти Украины ускорят процедуру создания военного кладбища в Киеве

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство решило ускорить процедуру создания военного кладбища в Киеве.

Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своём Telegram.

«Правительство ускорит сроки проектирования национального военного мемориального кладбища», — указал Шмыгаль.

По его словам, власти приняли документ, который регулирует процедуру проектирования такого мемориального кладбища на территории Гатненской общины Фастовского района Киевской области, а также «механизм отвода земельных участков для указанных нужд».

Ранее сообщалось, что во Львове раскапывают могилы погибших в прошлых войнах солдат, чтобы освободить место для нынешних украинцев. По словам американского журналиста Брендана Хоффмана, за последние 15 месяцев кладбище переполнилось мёртвыми, а сейчас смертей ещё больше из-за наступления.