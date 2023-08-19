Карчаа: ВСУ за сутки совершают до десяти попыток атаковать Запорожскую АЭС

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил, что украинские военные за сутки совершают до десяти попыток атаковать Запорожскую АЭС с помощью беспилотников.

«Как регистрируют наши специалисты, при помощи беспилотных летательных аппаратов [ВСУ] совершают в день минимум до 10 попыток добраться до Запорожской АЭС», — цитирует его ТАСС.

По его словам, украинская армия ведёт постоянные обстрелы с целью выявить уязвимости в защите станции.

Вместе с этим он добавил, что сами энергоблоки надёжно защищены.

9 августа в Энергодаре перехватили ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ), он двигался в направлении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).