Карчаа: ВСУ за сутки совершают до десяти попыток атаковать Запорожскую АЭС
- AFP
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«Как регистрируют наши специалисты, при помощи беспилотных летательных аппаратов [ВСУ] совершают в день минимум до 10 попыток добраться до Запорожской АЭС», — цитирует его ТАСС.
По его словам, украинская армия ведёт постоянные обстрелы с целью выявить уязвимости в защите станции.
Вместе с этим он добавил, что сами энергоблоки надёжно защищены.
9 августа в Энергодаре перехватили ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ), он двигался в направлении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).