Кадыров заявил о существенном уроне ВСУ на двух направлениях

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «укронацистским формированиям» был нанесён значительный урон на Клещеевском и Андреевском направлениях.

Как отметил Кадыров в своём Telegram, отряд БПЛА спецназа «Ахмат» продолжает демонстрировать отличные результаты работы на Клещеевском и Андреевском направлениях.

«Грамотные и слаженные действия наводчиков и артиллеристов нанесли здесь существенный урон укронацистским формированиям. Речь идёт о 12 подбитых боевых машинах пехоты, многие из которых — американские Bradley, двух танках и большом количестве уничтоженной живой силы противника», — написал он.

Ранее Кадыров сообщил, что Клещеевка в ДНР полностью контролируется ВС России.

18 августа командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что у украинцев хорошо получается воевать только в интернете.