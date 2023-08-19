Кадыров заявил о существенном уроне ВСУ на двух направлениях
- РИА Новости
Как отметил Кадыров в своём Telegram, отряд БПЛА спецназа «Ахмат» продолжает демонстрировать отличные результаты работы на Клещеевском и Андреевском направлениях.
«Грамотные и слаженные действия наводчиков и артиллеристов нанесли здесь существенный урон укронацистским формированиям. Речь идёт о 12 подбитых боевых машинах пехоты, многие из которых — американские Bradley, двух танках и большом количестве уничтоженной живой силы противника», — написал он.
Ранее Кадыров сообщил, что Клещеевка в ДНР полностью контролируется ВС России.
18 августа командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что у украинцев хорошо получается воевать только в интернете.