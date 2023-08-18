Кадыров сообщил, что Клещеевка в ДНР полностью контролируется ВС России

Село Клещеевка под Артёмовском находится под полным контролем российских военных, сейчас спецназ «Ахмат» работает там практически без отдыха, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он опубликовал видео работы воздушной разведки «Ахмата».

«Парни работают практически без отдыха. Они пристально следят за перемещениями врага в соседних населённых пунктах и оперативно передают соответствующие координаты артиллеристам», — сказал Кадыров.

«Укронатовские боевики» не оставляют попыток выбить войска России из Клещеевки, однако они остаются без результата, подчеркнул чеченский лидер.

«Вся территория тщательно просматривается нашими разведчиками. Любое движение фиксируется, а затем быстро пресекается», — добавил он.

ВСУ на этом участке несут потери в живой силе и технике, подытожил он. Кадыров поблагодарил российских бойцов за работу.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов ранее отметил, что если послушать противника, «Клещеевка уже полтора месяца находится за ним», тогда как в действительности село находится под контролем ВС России.