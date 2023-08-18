Кадыров сообщил, что Клещеевка в ДНР полностью контролируется ВС России
- РИА Новости
- © Пресс-служба главы Чеченской Республики
Он опубликовал видео работы воздушной разведки «Ахмата».
«Парни работают практически без отдыха. Они пристально следят за перемещениями врага в соседних населённых пунктах и оперативно передают соответствующие координаты артиллеристам», — сказал Кадыров.
«Укронатовские боевики» не оставляют попыток выбить войска России из Клещеевки, однако они остаются без результата, подчеркнул чеченский лидер.
«Вся территория тщательно просматривается нашими разведчиками. Любое движение фиксируется, а затем быстро пресекается», — добавил он.
ВСУ на этом участке несут потери в живой силе и технике, подытожил он. Кадыров поблагодарил российских бойцов за работу.
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов ранее отметил, что если послушать противника, «Клещеевка уже полтора месяца находится за ним», тогда как в действительности село находится под контролем ВС России.