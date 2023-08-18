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Кадыров сообщил, что Клещеевка в ДНР полностью контролируется ВС России

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Село Клещеевка под Артёмовском находится под полным контролем российских военных, сейчас спецназ «Ахмат» работает там практически без отдыха, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров сообщил, что Клещеевка в ДНР полностью контролируется ВС России
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба главы Чеченской Республики

Он опубликовал видео работы воздушной разведки «Ахмата».

«Парни работают практически без отдыха. Они пристально следят за перемещениями врага в соседних населённых пунктах и оперативно передают соответствующие координаты артиллеристам», — сказал Кадыров.

«Укронатовские боевики» не оставляют попыток выбить войска России из Клещеевки, однако они остаются без результата, подчеркнул чеченский лидер.

«Вся территория тщательно просматривается нашими разведчиками. Любое движение фиксируется, а затем быстро пресекается», — добавил он.

ВСУ на этом участке несут потери в живой силе и технике, подытожил он. Кадыров поблагодарил российских бойцов за работу.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов ранее отметил, что если послушать противника, «Клещеевка уже полтора месяца находится за ним», тогда как в действительности село находится под контролем ВС России.

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