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Командир «Ахмата»: у украинцев хорошо получается воевать только в интернете

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Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что у украинцев хорошо получается воевать только в интернете.
Командир «Ахмата»: у украинцев хорошо получается воевать только в интернете
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«У украинской стороны очень хорошо получается воевать только в интернет-ресурсах. К примеру, если послушать противника, Клещеевка уже полтора месяца находится за ним. А реально Клещеевка до сих пор находится под нами. Точно так же с Андреевкой и другими населёнными пунктами и участками», — отметил он.

По его словам, противник осознаёт, что как бы он ни действовал, силы и средства «ежедневно «тают» и добиться целей, которые изначально ставились перед контрнаступлением, ему физически не удастся».

«Не имея возможности показать реальные результаты на поле брани, противник очень сильно разбушевался в интернете. К сожалению, большая часть украинского населения верит этой лжи и считает, что ВСУ где-то побеждают и чего-то добились», — добавил Алаудинов.

Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ лишились более 30% западной техники.

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