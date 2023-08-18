Командир «Ахмата»: у украинцев хорошо получается воевать только в интернете

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что у украинцев хорошо получается воевать только в интернете.

Об этом он написал в своём Telegram.

«У украинской стороны очень хорошо получается воевать только в интернет-ресурсах. К примеру, если послушать противника, Клещеевка уже полтора месяца находится за ним. А реально Клещеевка до сих пор находится под нами. Точно так же с Андреевкой и другими населёнными пунктами и участками», — отметил он.

По его словам, противник осознаёт, что как бы он ни действовал, силы и средства «ежедневно «тают» и добиться целей, которые изначально ставились перед контрнаступлением, ему физически не удастся».

«Не имея возможности показать реальные результаты на поле брани, противник очень сильно разбушевался в интернете. К сожалению, большая часть украинского населения верит этой лжи и считает, что ВСУ где-то побеждают и чего-то добились», — добавил Алаудинов.

Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ лишились более 30% западной техники.