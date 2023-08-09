Алаудинов заявил, что ВСУ лишились более 30% западной техники

Российские войска уничтожили более 30% техники, которую Запад отправлял Украине. Также ВСУ потеряли самые подготовленные кадры.

Такое заявление сделал командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире «Россия 1».

Он добавил, что значительная часть техники украинской армии повреждена и находится на восстановлении. По словам командира, на всей линии фронта враг несёт большие потери, а командование ВСУ формирует из остатков новые подразделения.

«Мы знаем, что они должны пойти в контрнаступление. Естественно, мы будем доделывать свою работу. Противник уже осознал, какова ситуация у нас. До сих пор противник не может прорвать, даже прервать первую линию», — сообщил Алаудинов.

Ранее Минобороны России заявило, что бойцы российских войск пресекли пять атак противника на Донецком направлении фронта спецоперации.