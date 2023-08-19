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В Белоруссии задержали двух мужчин за попытку запустить беспилотник в Литву

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В Белоруссии задержали двух мужчин из-за попытки запустить беспилотный летательный аппарат (БПЛА) через границу с Литвой.
В Белоруссии задержали двух мужчин за попытку запустить беспилотник в Литву
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на государственный Пограничный комитет.

«Мужчины собирались запустить беспилотник через белорусско-литовскую границу», — уточняется в сообщении.

Кроме того, на месте задержания нашли комплектующие к беспилотнику и средства радиосвязи.

18 августа стало известно, что Литва оставила работать лишь четыре пункта пропуска на границе с Белоруссией.

Также глава литовского МИД Агне Билотайте заявила, что Литва, Латвия и Польша 28 августа обсудят возможность коллективного решения о полном закрытии границы с Белоруссией.

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