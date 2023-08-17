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Литва оставила работать лишь четыре пункта пропуска на границе с Белоруссией

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Литва с 00:00 18 августа закрывает два пункта пропуска на границе с Белоруссией: Шумскас (Лоша) и Твярячюс (Видзы). Теперь на белорусско-литовской границе для проезда легкового и грузового транспорта будут функционировать четыре погранперехода.
Литва оставила работать лишь четыре пункта пропуска на границе с Белоруссией
  • Gettyimages.ru

Как сообщил белорусский погранкомитет, работать будут пункты Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка).

На границе с Польшей для легковых машин открыт один пункт пропуска —
Тересполь (Брест), для грузовых — Кукурыки (Козловичи).

На границе с Латвией работают два пункта пропуска, через которые могут следовать легковые или грузовые авто и велосипеды, — Патерниеки (Григоровщина) и Силене (Урбаны).

Накануне глава литовского МИД Агне Билотайте заявила, что Литва, Латвия и Польша 28 августа обсудят возможность коллективного решения о полном закрытии границы с Белоруссией.

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