Литва оставила работать лишь четыре пункта пропуска на границе с Белоруссией

Литва с 00:00 18 августа закрывает два пункта пропуска на границе с Белоруссией: Шумскас (Лоша) и Твярячюс (Видзы). Теперь на белорусско-литовской границе для проезда легкового и грузового транспорта будут функционировать четыре погранперехода.

Как сообщил белорусский погранкомитет, работать будут пункты Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка).

На границе с Польшей для легковых машин открыт один пункт пропуска —

Тересполь (Брест), для грузовых — Кукурыки (Козловичи).

На границе с Латвией работают два пункта пропуска, через которые могут следовать легковые или грузовые авто и велосипеды, — Патерниеки (Григоровщина) и Силене (Урбаны).

Накануне глава литовского МИД Агне Билотайте заявила, что Литва, Латвия и Польша 28 августа обсудят возможность коллективного решения о полном закрытии границы с Белоруссией.