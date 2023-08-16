МИД Литвы: Вильнюс, Рига и Варшава обсудят полное закрытие границы с Белоруссией

Глава литовского МИД Агне Билотайте заявила, что Литва, Латвия и Польша 28 августа обсудят возможность коллективного решения о полном закрытии границы с Белоруссией.

Об этом сообщает портал Lrytas.

«Очень важно, что если будет такое решение, то это решение не одного государства, а всего региона. Хочу вас заверить, что на техническом уровне мы это делаем. 28 августа планируется встреча в Варшаве», — заявила она.

По её словам, власти трёх стран намерены обсудить во время переговоров то, как должна выглядеть подобная «синхронизация».

Ранее сообщалось, что Литва с 18 августа закрывает два погранперехода на границе с Белоруссией.