МИД Литвы: Вильнюс, Рига и Варшава обсудят полное закрытие границы с Белоруссией
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Об этом сообщает портал Lrytas.
«Очень важно, что если будет такое решение, то это решение не одного государства, а всего региона. Хочу вас заверить, что на техническом уровне мы это делаем. 28 августа планируется встреча в Варшаве», — заявила она.
По её словам, власти трёх стран намерены обсудить во время переговоров то, как должна выглядеть подобная «синхронизация».
Ранее сообщалось, что Литва с 18 августа закрывает два погранперехода на границе с Белоруссией.