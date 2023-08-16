Узнать больше

МИД Литвы: Вильнюс, Рига и Варшава обсудят полное закрытие границы с Белоруссией

Короткая ссылка
Глава литовского МИД Агне Билотайте заявила, что Литва, Латвия и Польша 28 августа обсудят возможность коллективного решения о полном закрытии границы с Белоруссией.
МИД Литвы: Вильнюс, Рига и Варшава обсудят полное закрытие границы с Белоруссией
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает портал Lrytas.

«Очень важно, что если будет такое решение, то это решение не одного государства, а всего региона. Хочу вас заверить, что на техническом уровне мы это делаем. 28 августа планируется встреча в Варшаве», — заявила она.

По её словам, власти трёх стран намерены обсудить во время переговоров то, как должна выглядеть подобная «синхронизация».

Ранее сообщалось, что Литва с 18 августа закрывает два погранперехода на границе с Белоруссией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить