В Минске назвали недружественным шагом решение Литвы о закрытии погранпунктов

Решение властей Литвы о закрытии с 18 августа двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией является неконструктивным и недружественным шагом.

Об этом заявили в белорусском Пограничном комитете.

«Решение литовского правительства... является очередным неконструктивным и недружественным шагом наших соседей», — говорится в заявлении.

Отмечается, что литовские власти приняли решение о закрытии на основании надуманных причин.

В погранкомитете предупредили, что закрытие погранпереходов приведёт к увеличению очереди транспорта.

Литва с 18 августа закрывает два погранперехода на границе с Белоруссией.