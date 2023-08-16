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В Минске назвали недружественным шагом решение Литвы о закрытии погранпунктов

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Решение властей Литвы о закрытии с 18 августа двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией является неконструктивным и недружественным шагом.
В Минске назвали недружественным шагом решение Литвы о закрытии погранпунктов
  • Gettyimages.ru

Об этом заявили в белорусском Пограничном комитете.

«Решение литовского правительства... является очередным неконструктивным и недружественным шагом наших соседей», — говорится в заявлении.

Отмечается, что литовские власти приняли решение о закрытии на основании надуманных причин.

В погранкомитете предупредили, что закрытие погранпереходов приведёт к увеличению очереди транспорта.

Литва с 18 августа закрывает два погранперехода на границе с Белоруссией.

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