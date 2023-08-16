В Минске назвали недружественным шагом решение Литвы о закрытии погранпунктов
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Об этом заявили в белорусском Пограничном комитете.
«Решение литовского правительства... является очередным неконструктивным и недружественным шагом наших соседей», — говорится в заявлении.
Отмечается, что литовские власти приняли решение о закрытии на основании надуманных причин.
В погранкомитете предупредили, что закрытие погранпереходов приведёт к увеличению очереди транспорта.
Литва с 18 августа закрывает два погранперехода на границе с Белоруссией.