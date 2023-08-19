Узнать больше

Генерал Ходжес усомнился в решимости Запада помогать Киеву

Короткая ссылка
Бывший главнокомандующий армии США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Запад не хочет помогать Украине победить в конфликте с Россией.
Генерал Ходжес усомнился в решимости Запада помогать Киеву
  • AP
  • © Bram Janssen

Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Tagesspiegel.

«Длительная заминка с F-16 является примером отсутствия решимости помочь Украине победить», — уточнил Ходжес.

Отвечая на вопрос, хочет ли Запад победы Украины, генерал отметил, что его вера в это слабеет.

«Хочет ли Запад, чтобы Украина победила? Моя вера в это слабеет», — заключил он.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что решение о поставке на Украину американских истребителей F-16 напоминает несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов.

Также председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что обсуждать возможность урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путём до завершения контрнаступления ВСУ преждевременно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить