Генерал Ходжес усомнился в решимости Запада помогать Киеву

Бывший главнокомандующий армии США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Запад не хочет помогать Украине победить в конфликте с Россией.

Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Tagesspiegel.

«Длительная заминка с F-16 является примером отсутствия решимости помочь Украине победить», — уточнил Ходжес.

Отвечая на вопрос, хочет ли Запад победы Украины, генерал отметил, что его вера в это слабеет.

«Хочет ли Запад, чтобы Украина победила? Моя вера в это слабеет», — заключил он.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что решение о поставке на Украину американских истребителей F-16 напоминает несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов.

Также председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что обсуждать возможность урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путём до завершения контрнаступления ВСУ преждевременно.