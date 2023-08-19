Глава СБУ рассказал, как Украина подорвала Крымский мост в 2022 году

Руководитель СБУ Василий Малюк рассказал о том, как Украина организовала подрыв Крымского моста в октябре 2022 года.

Как сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на издание New Voice, чтобы незаметно доставить 21 т гексогена к мосту, сотрудники украинских спецслужб обмотали взрывчатку упаковочной пленкой. Её толщина была подобрана таким образом, чтобы сканеры на пунктах пропуска не заметили взрывчатки.

По его словам, СБУ удалось обойти «глушилки» на Крымском мосту, которые собирают GPS-координаты, и 8 октября груз подорвался на середине моста.

«Разработкой спецоперации занимались я лично и двое моих доверенных сотрудников», — заявил Малюк.

8 октября 2022 года утром на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью, показанном на украинском телевидении, подтвердил, что СБУ принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, произошедшей 17 июля.

Сотрудники СБУ передали CNN кадры атаки на Крымский мост.