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Сотрудники СБУ передали CNN кадры атаки на Крымский мост

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Служба безопасности Украины передала телеканалу CNN эксклюзивные кадры атаки на Крымский мост морским беспилотником.
Сотрудники СБУ передали CNN кадры атаки на Крымский мост
  • AFP

Глава СБУ Василий Малюк заявил CNN, что атака была произведена беспилотником.

«С помощью этих беспилотников мы успешно поразили Крымский мост, БДК «Оленгорский Горняк» и танкер «Сиг», — сказал он.

Как сообщает CNN, на видео, предоставленном украинскими спецслужбами телеканалу, показан экран пилота за несколько мгновений до того, как украинский беспилотник доставил взрывчатку к одной из бетонных опор моста.

Также источники телеканала предоставили ещё две видеозаписи с камер наблюдения — на них виден момент удара одного из БПЛА по дорожному участку моста и по железной дороге с противоположной стороны.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью, показанном на украинском телевидении, подтвердил, что СБУ принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, произошедшей 17 июля.

Также в ночь на 5 августа сообщалось, что танкер «Сиг» получил пробоину с правого борта в районе машинного отделения. Танкер остался на плаву.

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