Сотрудники СБУ передали CNN кадры атаки на Крымский мост
- AFP
Глава СБУ Василий Малюк заявил CNN, что атака была произведена беспилотником.
«С помощью этих беспилотников мы успешно поразили Крымский мост, БДК «Оленгорский Горняк» и танкер «Сиг», — сказал он.
Как сообщает CNN, на видео, предоставленном украинскими спецслужбами телеканалу, показан экран пилота за несколько мгновений до того, как украинский беспилотник доставил взрывчатку к одной из бетонных опор моста.
Также источники телеканала предоставили ещё две видеозаписи с камер наблюдения — на них виден момент удара одного из БПЛА по дорожному участку моста и по железной дороге с противоположной стороны.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью, показанном на украинском телевидении, подтвердил, что СБУ принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, произошедшей 17 июля.
Также в ночь на 5 августа сообщалось, что танкер «Сиг» получил пробоину с правого борта в районе машинного отделения. Танкер остался на плаву.