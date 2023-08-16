Сотрудники СБУ передали CNN кадры атаки на Крымский мост

Служба безопасности Украины передала телеканалу CNN эксклюзивные кадры атаки на Крымский мост морским беспилотником.

Глава СБУ Василий Малюк заявил CNN, что атака была произведена беспилотником.

«С помощью этих беспилотников мы успешно поразили Крымский мост, БДК «Оленгорский Горняк» и танкер «Сиг», — сказал он.

Как сообщает CNN, на видео, предоставленном украинскими спецслужбами телеканалу, показан экран пилота за несколько мгновений до того, как украинский беспилотник доставил взрывчатку к одной из бетонных опор моста.

Также источники телеканала предоставили ещё две видеозаписи с камер наблюдения — на них виден момент удара одного из БПЛА по дорожному участку моста и по железной дороге с противоположной стороны.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью, показанном на украинском телевидении, подтвердил, что СБУ принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, произошедшей 17 июля.

Также в ночь на 5 августа сообщалось, что танкер «Сиг» получил пробоину с правого борта в районе машинного отделения. Танкер остался на плаву.