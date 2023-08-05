Росморречфлот: танкер «Сиг» остался на плаву после атаки у Керченского пролива

Танкер «Сиг» остался на плаву после того, как получил пробоину с правого борта в районе машинного отделения в результате атаки у Керченского пролива.

«Судно находится на плаву, поступления воды внутрь АС нет, машотделение задраено, загрязнения окружающей среды нет. Работают водоотливные средства. Экипаж в порядке», — говорится в сообщении ведомства.

В Росморречфлоте уточнили, что до конца дня планируется завершить водолазное обследование подводной части танкера. Работы по устранению повреждения запланированы на 6 августа.

В ночь на 5 августа танкер «Сиг» получил пробоину с правого борта в районе машинного отделения.

По данным федерального агентства, это произошло, предположительно, в результате атаки морского беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал.