Узнать больше

Росморречфлот: танкер «Сиг» остался на плаву после атаки у Керченского пролива

Короткая ссылка
Танкер «Сиг» остался на плаву после того, как получил пробоину с правого борта в районе машинного отделения в результате атаки у Керченского пролива.
Росморречфлот: танкер «Сиг» остался на плаву после атаки у Керченского пролива
  • Gettyimages.ru

«Судно находится на плаву, поступления воды внутрь АС нет, машотделение задраено, загрязнения окружающей среды нет. Работают водоотливные средства. Экипаж в порядке», — говорится в сообщении ведомства.

В Росморречфлоте уточнили, что до конца дня планируется завершить водолазное обследование подводной части танкера. Работы по устранению повреждения запланированы на 6 августа.

В ночь на 5 августа танкер «Сиг» получил пробоину с правого борта в районе машинного отделения.

По данным федерального агентства, это произошло, предположительно, в результате атаки морского беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить