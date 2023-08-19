УНИАН: в Раде предлагают запретить территориальные уступки при решении конфликта

В Верховной раде зарегистрировали проект постановления о недопустимости прекращения конфликта с Россией путём каких-либо территориальных уступок в её пользу.

Об это сообщает УНИАН.

«Прекращение войны... путём любых территориальных уступок государству-агрессору является недопустимым», — говорится в проекте постановления.

По данным издания, в заявлении также указывается о необходимости полного вывода российских сил «со всей территории Украины».

Кроме того, согласно тексту документа, пребывание Черноморского флота России на территории Крымского полуострова «невозможно».

Ранее экс-глава Франции Николя Саркози счёл иллюзорной идею возврата Крыма Украине.

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.