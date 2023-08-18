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Цена прохождения альтернативной службы в Таджикистане повысится в 1,7 раза

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Стоимость прохождения альтернативной службы в Таджикистане подорожает в 1,7 раза. Об этом говорится в сообщении Sputnik Ближнее зарубежье.
Цена прохождения альтернативной службы в Таджикистане повысится в 1,7 раза
  • Gettyimages.ru
  • © Leonid Andronov

Теперь цена службы составит 51 тыс. сомони (436 тыс. рублей) вместо 28,5 тыс. сомони (244 тыс. рублей).

Поправки к постановлению «О Порядке прохождения военной службы в составе мобилизационного призывного резерва» начнут действовать с 1 сентября 2023 года.

С 2021 года граждане Таджикистана могут освободиться от двухлетней службы после уплаты денежных средств. Однако призывник всё равно обязан пройти месячную подготовку.

31 июля сообщалось, что Генеральное командование Вооружённых сил Польши разместило снайперов на границе с Белоруссией.

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